Минобороны утверждает, что на домашней странице журналиста Томазо Клаварино публикуется неправдивая информация, очерняющая яунсаргов стран Балтии, подрывающая престиж Яунсардзе и дискредитирующая страны Балтии на международном уровне.
В статье Клаварино идет речь о том, что в странах Балтии детей с тяжелыми рюкзаками, в форменной одежде и с оружием в руках сознательно и интенсивно готовят для военных действий против России. Журналист сравнивает Яунсардзе с националистически настроенной военной группировкой, активность которой быстро возросла после появления в Латвии военных батальонов союзников по НАТО.
"Цинично и неприемлемо использовать детей для информационных операций. Поэтому я приглашаю общественность критически оценивать информацию такого характера и не становиться пособниками кампании по очернению и распространению непроверенной и неверной информации из сомнительных источников", — сказано в заявлении секретаря Минобороны Яниса Гарисонса.
Минобороны подтверждает, что итальянсий журналист был приглашен Яунсардзе в их информационный центр в Курземе. Министерство утверждает, что в Литве и Эстонии Клаверино специально приглашал детей позировать ему с оружием в руках. И в Эстонии выразили недовольство этим, поскольку в конкретном занятии, которое было связано с оказанием первой помощи, у детей не было оружия.
Минобороны Латвии напоминает, что Яунсардзе создана 25 лет тому назад — задолго до вступления Латвии в НАТО и в ЕС. 23 августа 1991 года вместе с восстановлением независимости Латвии был принят и закон "О Земессардзе ЛР". В 1992 году была создана молодежная организация Земессардзе — Яунсардзе, с годами она стала крупнейшим молодежным движением в Латвии, объединив свыше 8000 мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 21 года. Применение оружия в лагерях Яунсардзе происходит согласно нормам закона об оружии, где определены тренировочные стрельбы, учебные стрельбы или минимальный возраст участников соревнований спортивной стрельбы.
Журналист в своей статье информирует, что похожие на Яунсардзе движения существуют только в странах Балтии. Минобороны объясняет, что схожие молодежные движения есть также в Великобритании, Канаде, Австралии. К активному сотрудничеству с Яунсардзе подключается и Минобороны Польши. Латвийские яунсарги регулярно участвуют в международных мероприятиях на территории Латвии и в других странах. А в 2013 и 2014 годах в Латвии регулярно гостили представители Минобороны Косова, чтобы приобрести опыт по созданию похожего юношеского движения у себя в стране.
Публикацию итальянского журналиста в Министерстве обороны считают классической провокацией и информационной операцией, в которой Томазо Клаварино манипулирует частично реальными фактами и использует детские образы, чтобы попытаться повлиять на разум и сердца людей.
"Поэтому приглашаем общественность Латвии критически отнестись к популистическим стремлениям провести в Латвии операционную информацию", — сказано в заявлении Минобороны.