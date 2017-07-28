Министерство обороны Латвии распространило заявление для СМИ, в котором остро критикует материал итальянского журналиста, опубликованный на нидерландском новостном портале "The Correspondent".

Минобороны утверждает, что на домашней странице журналиста Томазо Клаварино публикуется неправдивая информация, очерняющая яунсаргов стран Балтии, подрывающая престиж Яунсардзе и дискредитирующая страны Балтии на международном уровне.

В статье Клаварино идет речь о том, что в странах Балтии детей с тяжелыми рюкзаками, в форменной одежде и с оружием в руках сознательно и интенсивно готовят для военных действий против России. Журналист сравнивает Яунсардзе с националистически настроенной военной группировкой, активность которой быстро возросла после появления в Латвии военных батальонов союзников по НАТО.

"Цинично и неприемлемо использовать детей для информационных операций. Поэтому я приглашаю общественность критически оценивать информацию такого характера и не становиться пособниками кампании по очернению и распространению непроверенной и неверной информации из сомнительных источников", — сказано в заявлении секретаря Минобороны Яниса Гарисонса.

Минобороны подтверждает, что итальянсий журналист был приглашен Яунсардзе в их информационный центр в Курземе. Министерство утверждает, что в Литве и Эстонии Клаверино специально приглашал детей позировать ему с оружием в руках. И в Эстонии выразили недовольство этим, поскольку в конкретном занятии, которое было связано с оказанием первой помощи, у детей не было оружия.

Минобороны Латвии напоминает, что Яунсардзе создана 25 лет тому назад — задолго до вступления Латвии в НАТО и в ЕС. 23 августа 1991 года вместе с восстановлением независимости Латвии был принят и закон "О Земессардзе ЛР". В 1992 году была создана молодежная организация Земессардзе — Яунсардзе, с годами она стала крупнейшим молодежным движением в Латвии, объединив свыше 8000 мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 21 года. Применение оружия в лагерях Яунсардзе происходит согласно нормам закона об оружии, где определены тренировочные стрельбы, учебные стрельбы или минимальный возраст участников соревнований спортивной стрельбы.

Журналист в своей статье информирует, что похожие на Яунсардзе движения существуют только в странах Балтии. Минобороны объясняет, что схожие молодежные движения есть также в Великобритании, Канаде, Австралии. К активному сотрудничеству с Яунсардзе подключается и Минобороны Польши. Латвийские яунсарги регулярно участвуют в международных мероприятиях на территории Латвии и в других странах. А в 2013 и 2014 годах в Латвии регулярно гостили представители Минобороны Косова, чтобы приобрести опыт по созданию похожего юношеского движения у себя в стране.

Публикацию итальянского журналиста в Министерстве обороны считают классической провокацией и информационной операцией, в которой Томазо Клаварино манипулирует частично реальными фактами и использует детские образы, чтобы попытаться повлиять на разум и сердца людей.

"Поэтому приглашаем общественность Латвии критически отнестись к популистическим стремлениям провести в Латвии операционную информацию", — сказано в заявлении Минобороны.