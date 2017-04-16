Министерство предлагает перераспределить эти деньги из бюджетных средств, подлежащих распределению. Вопрос будет рассмотрен правительством на следующей неделе.

Минобороны пояснило, что функции поддержки, которые не считаются функциями принимающего государства, будут обеспечены согласно заключенному Латвией и Канадой в марте 2017 года договору. Латвийская стороны обеспечит функции принимающей стороны, а после того, как услуга будет получена, канадская сторона в течение 60 дней вернет деньги.

Главные позиции расходов — питание, вода, приобретение передвижных туалетов, раковин и другого инвентаря, горючее, смазочные материалы и военные материально-технические средства.

Как отмечает Минобороны, это предварительные затраты, а точные расчеты появятся после того, как начнется фактическое сотрудничество и будет известно количество военнослужащих, которые разместятся в Латвии.