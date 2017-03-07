Во вторник, 7 марта, в здании Кабинета министров Латвии Ларс Тусен сообщил, что правительство было ознакомлено с его планами о приобретении 20% акций авиаперевозчика.

Датский бизнесмен объяснил, что airBaltic его интересует в связи с успешным развитием бизнеса, планам обновления флота, а также позициями в странах Балтии и Скандинавии.

Тусен утверждает, что он является финансовым, а не стратегическим инвестором, поэтому его не интересует получение как можно большего пакета акций airBaltic. Датчанин надеется как можно быстрее заключить сделку по покупке акций компании.

Датский бизнесмен подтвердил, что ему принадлежат доли капитала датской авиакомпании Jet Time, которая в последнее время переживала трудности, но потом ситуация улучшилась.

Как сообщалось, в мае прошлого года было завершено увеличение основного капитала airBaltic, который достиг 256,47 млн евро. Государству принадлежат 80,05% акций авиакомпании, инвестору Aircraft Leasing 1, президентом которого является частный инвестор Ральф Дитер Монтаг-Гирмес, — примерно 20%. Aircraft Leasing 1 принадлежит зарегистрированной в Ирландии компании Ialh Limited. В 2015 году оборот 235,4 млн евро, прибыль прибыль — 19,6 млн евро.

Публично доступная информация свидетельствует о том, что Ларс Тусен работает в составе правления многих юридических лиц: Basisbank, RoBAT, Nørrebro Bryghus, Dutch Leisure Group. Кроме того его карьера также была связана с компаниями FTI Group, Airtours, Scandinavian Airlines и Privatbanken (сейчас Nordea).