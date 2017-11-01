Уже в следующем году Минздрав намерен изменить порядок работы дневных стационаров — изменения больше всего затронут небольшие больницы, которым запретят проводить часть медицинских процедур и манипуляций. Как сообщает Латвийское радио, фактически в регионах страны небольшие больницы смогут обеспечивать проведение лишь небольших операций, что приведет к образованию очередей в крупных медицинских центрах.

Также одно из нововведений ограничивает время пребывания пациента в дневном стационаре — хочет он этого или нет, но в 22:00 ему следует покинуть больницу.

"Тот факт, что пациенту за один день нужно и зарегистрироваться, и пережить операцию, иногда и с наркозом, и в тот же день попасть домой — на мой взгляд, самый большой абсурд из и так уже абсурдной череде реформ, проводимых в последнее время", — заявил Латвийскому радио глава Лудзенского медцентра Юрис Атступенс. "Наверное, когда какой-нибудь чиновник в своих таблицах на компьютере складывает циферки, тогда выходит, что это дает экономию средств. Например, что это поскорее закроет эти маленькие больницы, и меньше будет проблем на местах", — критикует идеи Минздрава Атступенс.