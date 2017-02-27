Министерство здравоохранения при помощи единовременного и дополнительного ежемесячного платежей надеется привлечь медиков к работе за пределами Риги, сообщает LETA.

В Минздраве отмечают, что сегодня очень остро строит проблема старения медицинского персонала, особенно среди семейных врачей. Эта проблема актуальна не только в Латвии, но и во всей Европе. В Латвии 28,5% врачей находятся в предпенсионном и пенсионном возрасте. Доля врачей в возрасте до 40 лет составляет всего 18,8%. В связи с этим равномерная и качественная смена поколений в сфере здравоохранения невозможна без всеобъемлющей программы привлечения молодых специалистов.

Минздрав предлагает ввести единовременные компенсации и ежемесячные доплаты для медицинских работников, которые будут работать в практиках семейных врачей и стационарах, а также в амбулаторной психиатрии и Службе неотложной медицинской помощи за пределами Риги.

Размер компенсации может составить пять месячных зарплат, кроме того, предусмотрена дополнительная компенсация в размере одной месячной зарплаты за каждого члена семьи, чтобы на работу в регионы ехали и семейные люди.

В свою очередь ежемесячную компенсацию в размере 200 евро для покрытия текущих расходов планируется выплачивать в течение первого года. В течение первых шести месяцев второго года будет выплачиваться 70% от этой суммы, а в течение второго полугодия — 30%.

До 2023 года на выплату компенсаций планируется выделить 9,9 млн евро, из них 8,4 млн евро составит финансирование Европейского социального фонда, 1,5 млн евро — национальное финансирование.

Компенсации будут выплачиваться только тем врачам, которые работают на расстоянии свыше 60 км от Риги.

Всего до 31 декабря 2023 года в регионы при помощи денежных компенсаций планируется привлечь 1420 врачей, в том числе до 31 декабря 2020 года — 709 врачей.