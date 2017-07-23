Министерство здравоохранения планирует сократить число пациентов на одну практику семейного врача до 1500. Таким образом в день врачи бы принимали в среднем по 19 пациентов, сказала агентству ЛЕТА министр здравоохранения Анда Чакша.

До сих пор врачи были заинтересованы в том, чтобы принимать как можно больше пациентов, чтобы зарабатывать больше, сообщила министр. Сейчас семейным врачам нужна другая мотивация, чтобы у них не было желания раздувать свои практики.

Минздрав планирует установить оптимальное число зарегистрированных пациентов – 1500 человек, связав это число с финансированием практики. Сейчас финансирование привязано к 1800 пациентам на одну практику. Доказано, что 1500 пациентов на одну практику позволит врачам уделять им достаточно внимания и обеспечивать качество услуг, сказала Чакша. По ее словам, Латвийская ассоциация сельских семейных врачей поддержала такое число пациентов на практику.

Представитель Латвийской ассоциации семейных врачей Солвита Олсена ранее говорила агентству LETA, что семейный врач в Латвии принимает в среднем более 20 пациентов в день. Тогда как, например, в Норвегии семейные врачи не могут принимать более 15 пациентов в день. Считается, что, принимая большее число клиентов, врач устает и не способен уделять им должного внимания. Перегрузка семейных врачей и является одной из причин забастовки, сказала Олсена.

Семейные врачи, начавшие забастовку в начале июля, с сегодняшнего дня переходят на новую форму протеста, которую сами называют "модифицированной" забастовкой. Врачи будут принимать не более 20 пациентов в день и не будут проводить профилактику для взрослых, сообщили агентству LETA в Латвийской ассоциации семейных врачей.