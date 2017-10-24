Министерство здравоохранения в ходе диалога с семейными врачами стало выдвигать условия, о которых ранее не упоминалось. Для медиков они кажутся неприемлемыми и категорически отвергаются. Об этом сообщил глава правления Латвийской ассоциации семейных врачей Паулс Принцс.

По его словам, ситуация обостряется, поэтому Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) на этой неделе примет решение, не нужно ли сделать вошедшую в пассивную фазу акцию протеста более активной.

В числе условий, которые Минздрав выдвигает к семейным врачам, появился следующий пункт: если врач не заключает договор об использовании системы э-здоровья, то Минздрав вообще отказывается заключать договор с семейным врачом. Это, прежде всего, нанесет удар по врачам преклонного и пенсионного возраста.

По мнению Принцса, система э-здоровья до сих пор много недоработок. В частности, к ней имеют доступ не все медсестры, а продукт, в целом, не соответствует сегодняшней ситуации в Латвии. Семейные врачи просят вводить эту электронную систему постепенно, но Минздрав их не слышит.

Кроме того семейным врачам предлагают заключать договор с государством на три года, что, по мнению Паулса Принцса, что ситуация будет просто заморожена на три года. Таким образом, если ситуация меняется, и в системе здравоохранения вдруг появляются деньги, семейные врачи рискуют на них не претендовать.

Принц также сообщил, что переговоры с министерством не идут так, как хотелось бы, потому что ведомство отклонило просьбу ассоциации о коллективных переговорах.

Минздрав предлагает ассоциации не коллективные переговоры, а меморандум о сотрудничестве. Как пояснил представитель Минздрава Оскар Шнейдерс, семейные врачи не имеют трудовых отношений с министерством, поэтому не могут заключать с ним коллективный договор. Меморандум о сотрудничестве предусматривает активное участие ЛАСВ в разработке правовых актов, обеспечивая защиту интересов врачей. Однако ассоциацию такая форма сотрудничества не устраивает, потому что разногласия с министерством о финансировании в 2018 году нужно решать уже сейчас.

По подсчетам Министерства здравоохранения, планируемое дополнительное финансирование медицины в следующем году позволит повысить доступность услуг, уменьшив ожидание в очередях в среднем на 15%.

Сейм приступил к рассмотрению государственного бюджета на 2018 год, согласно которому здравоохранение получит в будущем году 1,014 млрд евро (в этом году бюджет здравоохранения составляет 820 млн евро). Представитель Минздрава Ундине Шулца отмечает, что на дополнительное финансирование в размере 194 млн евро можно будет улучшить доступность медицинских услуг и привлечь для оказания оплачиваемых государством услуг необходимые ресурсы.

В амбулаторном секторе в следующем году будет увеличен объем оплачиваемых государством медицинских услуг, что сократит время ожидания в очередях.