После того, как латвийская Морская академия потеряла финансирование европейских фондов, в Министерстве образования и науки ведутся разговоры об объединении этого учебного заведения с Рижским Техническим университетом (РТУ). Об этом сообщает агентство LETA.

Как сообщает Латвийское Радио, без денег из еврофондов остались Рижская академия руководства педагогики и образования (RPIVA), которую планируется реорганизовать, Банковская высшая школа и Морская академия.

"Мы несколько раз приглашали руководство Морской академии оценить возможное объединение с РТУ. Сейчас отрасль мореплавания разрабатывает концепцию развития образования мореплавания. Мы ждем эту концепцию, посмотрим, что нам предложит отрасль", — сказала представитель министерства образования и науки Агрита Киопа.

Ранее министр образования Карлис Шадурскис утверждал, что пока будет реорганизована только RPIVA, а реорганизация других государственных университетов не планируется.

Исполняющий обязанности ректора Морской академии Андрей Звайгзне отметил, что руководитель РТУ Леонид Рибицкий уже выступил в Сенате академии, пригласив ее присоединиться к университету. Руководство академии не видит для присоединения логических обоснований.

В РТУ признают, что пока разговоры про объединение вузов особо ни к чему не привели, и поэтому следует более активно задействовать документы — должно быть решение министерства, а дальше — процедура в совете Высшего образования и в правительстве.

В свое время, Морская академия исторически была частью РТУ, но в 1993 году стала автономной. Ректор РТУ Рибицкий не отрицает свой визит в Сенат академии, но отметил, что задание присоединить академию к университету пришло из министерства. "Уже несколько лет у министерства есть желание сделать это", — утверждает он.

Пока отрасль мореплавания выступает категорически против объединения, полагая, что у латвийской Морской академии есть свое слово и бренд, известный в мире.