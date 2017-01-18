Учитывая, что бюджет РМП увеличен примерно на миллион евро, а также на основании решения Рижской думы, начальник РМП Юрис Лукасс вынес распоряжение, которое предусматривает с 1 января 2017 года увеличить пайковые компенсации. Поэтому с 1 февраля, когда полицейские получат зарплату за январь, их ежемесячные доходы могут вырасти даже на 18%.

Ранее компенсация на питание для всех аттестованных сотрудников РМП составляла 71,14 евро, сейчас патрульные и спасатели получат 170 евро.

Меньший прирост коснется инспекторов, инспекторов-спасателей и старших инспекторов, которые впредь будут получать компенсацию в размере 150 евро. Главные инспекторы и главные специалисты получат 100 евро, компенсации для остальных работников останутся на прежнем уровне.

Таким образом те, на чьи плечи ложатся основные функции, будут получать больше. Зарплаты руководства и начальства среднего уровня останутся неизменными. "В прошлом году существенно сократилось число полицейских, и повышением зарплат мы надеемся восполнить нехватку кадров", — указал глава РМП Юрис Лукасс.

На данный момент в рядах РМП не хватает порядка 80 сотрудников, а это более чем десятая часть состава, который выполняет основную работу. Полицейским может стать любой, главное иметь хорошую физподготовку, как минимум среднее образование и желание служить закону. Новых работников обучают в течение трех месяцев, и в это время платят основную зарплату.