По словам Мурниеце, Латвия видит значение ЕС главным образом в обеспечении безопасности и свободы. Что касается так называемой Белой книги ЕС о европейском будущем, спикер Сейма заметила, что сценарии будут проанализированы с точки зрения интересов Латвии. Она отметила, что Латвии важно быть в основе, ядре ЕС, а в целом интересы государства совпадают с интересами Евросоюза.

"Европа сейчас столкнулась с различными кризисами. В поисках легких ответов на сложные вопросы — миграция, терроризм и безработица — растет популизм. Люди устали ждать от ЕС эффективных действий", — отметила Мурниеце.

По ее мнению, ЕС должна показать способность действовать — найти краткосрочные решения по миграционному кризису, по международной безопасности, "поддерживать строгую и объединенную позицию единой Украины против агрессии России". Еще один важный шаг — заключение договора свободной торговли между ЕС и Канадой, а также работа по образованию цифрового объединенного рынка и энергетического рынка. Про эти примеры следует говорить громче, полагает спикер Сейма.

Мурниеце отметила, что людям важнее экономический рост ЕС и создание рабочих мест. Политик заявила, что Латвия смогла преодолеть экономический кризис и присоединиться к еврозоне, что в Латвии знают, что такое структурные реформы и финансовая дисциплина. "Сегодня наши предприниматели заявляют, что ничего более лучшего в ЕС еще не придумано, и они получили выгоду от свободного движения товаров и услуг и единой валюты", — добавила она.