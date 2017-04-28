Постоянное военное присутствие США в балтийских странах является решающим фактором в поддержании безопасности в регионе, сказала председатель Сейма Инара Мурниеце во время встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном в Вашингтоне.

"Мы высоко ценим усиление присутствия сил НАТО в балтийском регионе за счет направления боевых групп. Но для нас важно постоянное военное присутствие США в Латвии на основе ротации. Агрессивное поведение Кремля угрожает нашему региону", - сказала председатель Сейма.

Мурниеце отметила, что Латвия предприняла значительные усилия для укрепления своей обороноспособности, и в 2018 году на оборонные нужды будет направляться 2% от ВВП. Присутствие союзников является основой политики сдерживания, подчеркнула она.

Председатель Сейма выразила личную благодарность США и спикеру Палаты представителей за жесткую и неизменную позицию в вопросах поддержания безопасности в странах Балтии.