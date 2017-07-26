В связи со скандалом, причиной которого стала публикация так называемых "Разговоров в Rīdzene", фигурирующему в них министру земледелия Янису Дуклавсу (СЗК) следует взять на себя политическую ответственность и покинуть занимаемый пост. Его партия, в свою очередь могла бы подыскать ему замену из числа молодых членов. Такое мнение в передаче "900 секунд" телеканала LNT высказала спикер Сейма Инара Мурниеце (Нацблок).

Как пояснила Мурниеце, в политике "прозвища прилепляются", и к Дуклавсу "прилип" скандал с "разговорами в Rīdzene". По ее мнению, Союзу "зеленых" и крестьян следует оценить, как можно изменить сложившуюся ситуацию.

Спикер Сейма отметила, что на данный момент СЗК защищает Дуклавса, позиционируя его нахождение на посту как вопрос стабильности всего правительства. Однако решение "не раскачивать лодку" является краткосрочным, а думать нужно в перпективе, полагает она. У "зеленых" и крестьян есть молодые и способные политики, которые вполне справятся с работой на посту министра земледелия, уверена Мурниеце.

Ранее Союз "зеленых" и крестьян объявил, что не будет реагировать на предложение партии "Единство" заменить Дуклавса, который фигурирует в "переговорах олигархов".

"Мы ничего не будем рассматривать, потому что совершенно ясно, что нужно дождаться решений соответствующих органов и конкретные действия будут зависеть от них", — сказал руководитель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис, добавив, что Дуклавс уже дал разъяснения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и Службе государственных доходов (СГД).

"С учетом того, что муссируются лишь расшифровки отдельных разговоров, а не конкретные факты, которые могли бы лечь в основу того или иного решения о пребывании министра в должности, на данный момент СЗК не рассматривает вопрос об отставке министра", — подчеркнул председатель фракции.

Сам Дуклавс заявил, что не планирует подавать в отставку, так как публично прозвучавшая информация о том, что он якобы скрывал принадлежащую ему собственность и прямо или косвенно использовал должность для реализации своих интересов, является ложью.

Дуклавс сказал, что активно сотрудничает с СГД и БПБК, побывал в этих учреждениях и ответил на все вопросы. Он подчеркнул, что требование Латвийского объединения регионов (ЛОР) об его отставке основано на ложных утверждениях. "Это глупости, что они там понаписали, полное безумие", — заявил политик, добавив, то подавать в отставку не собирается.