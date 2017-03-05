Рабочая группа Министерства внутренних дел (МВД) предлагает повысить возраст, с которого проститутки смогут легально предоставлять сексуальные услуги, а также предусмотреть наказание для клиентов, пишет агентство LETA.

Рабочая группа МВД предлагает повысить возраст, с которого проститутки смогут предоставлять сексуальные услуги, с нынешних 18 лет до 25 лет.

"Нынешним законодательством государство дает сигнал человеку, только окончившему среднюю школу, что он может законного заниматься проституцией. Если возраст будет повышен до 25 лет, государство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни", — поясняет руководитель рабочей группы, госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.

В Латвии проституция узаконена, запрещено сутенерство и тому подобные действия.

Помимо того, для обуздания проституции, уже несколько лет назад предлагали ввести уголовную ответственность только для клиентов. Но рабочая группа МВД это предложение отвергла, предложив, в свою очередь, административное наказание. Штраф грозит как проститутке, так и клиенту, если женщина, например, предложила свои услуги на улице, что запрещено, пояснил Трофимов.

По его словам, еще предстоит дискуссия по поводу градации штрафов. Пока в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено наказание — от 350 до 700 евро.