Размещенные на юге Европы беженцы отказываются ехать в Латвию, причем их перемещение в Латвию затрудняется проблемами в сотрудничестве с местными властями, говорится в докладе МВД правительству.

По программе перемещения ЕС до 15 сентября 2017 года в Латвию было перемещено 346 человек (178 взрослых и 168 детей). Латвия обязалась принять 531 перемещенного человека, то есть осталось принять еще 185.

В 2016-2017 гг. в Латвию были перемещены в основном беженцы из Сирии и Эритреи.

Наметилась тенденция к тому, что после получения статуса беженца или альтернативного статуса и оформления удостоверяющих личность документов перемещенные лица покидают Латвию.

В докладе МВД перечисляет также ряд проблем, связанных с перемещением беженцев и их интеграцией в Латвии.

В 2016 году на выполнение плана приема ищущих убежища было израсходовано 5,622 млн евро, в 2017 году на эти цели предусмотрено 4,881 млн евро, в 2018 году планируется выделить 1,439 млн евро, в 2019 году — 1,285 млн евро.