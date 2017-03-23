Ашераденс заявил, что в контексте бюджета надо выделить средства на ремонт здания Минэкономики, от фасада которого отделяются куски, что может быть опасно для пешеходов. У министерства средств на ремонт нет.

Рейрс добавил, что со зданием Минблага ситуация не лучше. "Мы сидим друг у друга на головах. У меня нет нормального рабочего места", — сказал он.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) ответила, что вопрос будет решаться в рамках бюджетных возможностей, а в 2019 году на ремонт зданий предположительно можно будет направить средства ЕС.