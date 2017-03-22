В торжественном открытии казармы помимо Бергманиса и Калыньша также примут участие представители авиационной базы Воздушного полка, Центра Госзащиты военных объектов и закупок, и строительной фирмы Arčers.

Это первая казарма, построенная на Авиационной базе в Лиелварде. Ее начали строить в июне прошлого года, и завершили спустя восемь месяцев. В новом здании — три этажа, общая площадь — 3041 квадратный метр. В казарме смогут проживать до 310 военных.

Работы по благоустройству территории вокруг казармы предполагается завершить к 1 июню. Помимо казармы на Авиационной базе в Лиелварде планируется провести реконструкцию котельной, электрощитовой и других инженерных сооружений. Общая стоимость проекта — 5,078 млн евро, его выполняет фирма Arčers.