На благоустройство территорий муниципальных детских садов и школ, в том числе строительство стадионов, за четыре года будет потрачено 18 млн евро, на строительство спорткомплексов — 8 млн евро.
На ремонт и реновацию школ и детских садов планируется 18 млн евро, в том числе на замену коммуникаций, обновление и модернизацию актовых залов, столовых, лабораторий и кабинетов. Еще 5 млн евро уйдет на ремонт школьных помещений и развитие технологической среды.
4 млн евро предусмотрено на введение в школах мер и систем безопасности, 3 млн евро — на восстановление и развитие музыкальных и художественных школ.
Все проекты начнутся в 2017 году.