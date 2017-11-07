На ближайшую неделю ограничат движение на Улманя гатве

Foto: DELFI В связи с строительством канализационной сети с 7 по 14 ноября ограничат движение транспортных средств по К. Улманя гатве в направлении из центра города около здания № 71а. Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки, организовать пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного и общественного транспорта.

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