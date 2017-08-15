В настоящее время на дипломатической и консульской службах Латвии работают 74 дипломата, которые по своему рангу соответствуют должности посла. Об этом сообщает Latvijas Avīze со ссылкой на данные МИД ЛР.

Это в два раза больше, чем Латвия представлена за границей. Речь идет о посольствах ЛР в 37 странах мира, постоянных представительствах в ООН, НАТО, ОБСЕ и других международных организациях, консульствах в Пскове (Россия) и Витебске (Беларусь) и генеральном консульстве в Санкт-Петербурге.

Издание отмечает, что согласно закону утверждены следующие дипломатические степени: атташе — третий секретарь — второй секретарь — первый секретарь — советник — старший советник — посол.

Также в законе оговорено, что дипломатическая должность не должна отличаться от дипломатического ранга более, чем на одну ступень. Это значит, что карьерный дипломат, становясь послом, должен по крайней мере должен занимать должность старшего советника.

Следующий ранг дипломату могут присвоить лишь спустя три года, правда, за выдающиеся достижения на своем посту следующий ранга могут удостоить и раньше. В исключительных случаях после рекомендации Аттестационной комиссии и указом премьер-министра глава МИД может присвоить дипломату любой другой дипломатический ранг.

Согласно неофициальной информации, председатель парламентской фракции партии "Единство" Солвита Аболтиня заявила о своем желании преждевременно сложить депутатские полномочия, вернуться в Министерство иностранных дел, а также стать послом Латвии в Италии. Правда, МИД эту информацию пока не комментирует.

Напомним, что до начала своей политической карьеры Аболтиня с 1993 по 2002 год работала в Консульском департаменте МИД Латвии, а также семь лет руководила этим департаментом.

Как пояснила Аболтиня, в свое время, оставив работу в МИД, она прошла проверку для получения ранга советника