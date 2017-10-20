В ближайшие дни столбики термометров опустятся ниже отметки 0 градусов, что приведет к образованию на дорогах обледенения. В этой связи водителей призывают соблюдать повышенную осторожность и быть предельно внимательными.

Также в ГАО Latvijas Valsts ceļiнапоминают, что осенью еще одной из причин, усложняющих жизнь автомобилистов, является туман, особенно в утренние и вечерние часы. Неосвещенные участки дорог в это время плохо просматриваются.

Стоит также принимать во внимание, что в осеннюю пору еще одним из факторов, влияющих на поверхность дорог, являются опавшие листья. Из-за них могут возникнуть проблемы при торможении.

Водителей просят сообщать об опасных участках дорог на бесплатный справочный телефон Информационного центра LVC 80005555.