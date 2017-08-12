Суд Ларнаки постановил, что до рассмотрения вопроса о выдаче бизнесмена в Латвию ему необязательно находиться под стражей, поэтому к нему применили меру, не связанную с лишением свободы.
Вопрос о выдаче Милуша в Латвию будет рассматриваться 22 августа.
54-летний мужчина, задержанный в аэропорту Ларнака, приговорен в Латвии к пяти годам тюремного заключения.
Милуш задержан 3 августа, на Кипр он прилетел из Москвы. В ходе паспортной проверки выяснилось, что гражданин России разыскивается Интерполом.
Полиция Кипра получила ордер на его арест, но Милуш, пожаловавшийся на высокое давление, был доставлен в местную больницу.
Суд решил держать его под арестом до 11 августа, пока из Латвии не придут документы.
В марте 2007 года Земгальский окружной суд признал бывшего торговца BMW Милуша, бывшего мэра Юрмалы Юриса Хлевицкиса и кандидата в депутаты Гвидо Харийса Волбругса виновными в передаче взятки депутату Илмару Анчансу, чтобы он на выборах мэра проголосовал за Хлевицкиса.
Хлевицкис и Милуш получили по пять лет тюрьмы с конфискацией имущества, Волбругс — три года условно с испытательным сроком три года.
Милуш являлся на заседания суда первой инстанции, но на оглашение приговора не явился. Он был объявлен в международный розыск.