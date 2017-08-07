На Кипре задержан осужденный в рамках дела о взятках на выборах в Юрмальское самоуправление в 2005 году предприниматель Герман Милуш, сообщает местное агентство новостей CNA.

54-летний мужчина, задержанный в аэропорту Ларнака, приговорен в Латвии к пяти годам тюремного заключения.

Милуш задержан 3 августа, на Кипр он прилетел из Москвы. В ходе паспортной проверки выяснилось, что гражданин России разыскивается Интерполом.

Полиция Кипра получила ордер на его арест, но Милуш, пожаловавшийся на высокое давление, был доставлен в местную больницу.

Суд решил держать его под арестом до 11 августа, пока из Латвии не придут документы.

В марте 2007 года Земгальский окружной суд признал бывшего торговца "BMW" Милуша, бывшего мэра Юрмалы Юриса Хлевицкиса и кандидата в депутаты Гвидо Харийса Волбругса виновными в передаче взятки депутату Илмару Анчансу, чтобы он на выборах мэра проголосовал за Хлевицкиса.

Хлевицкис и Милуш получили по пять лет тюрьмы с конфискацией имущества, Волбругс — три года условно с испытательным сроком три года.

Милуш являлся на заседания суда первой инстанции, но на оглашение приговора не явился. Он был объявлен в международный розыск.