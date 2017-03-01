Латвия планирует приобрести фоторадары, которые будут фиксировать среднюю скорость движения машин, заявил в разговоре с агентством LETA директор Департамента автомобильного сообщения Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс.

"Система работает так: при пересечении границы конкретного участка дороги первый радар фотографирует номер машины и фиксирует время. При выезде с этого участка дороги транспортное средство снова фотографируется. Затем с помощью соответствующей методологии вычисляется средняя скорость, которая сравнивается с разрешенной на этом участке", — заявил Вецтиранс. Если средняя скорость машины превышает разрешенную, водителю выписывают штраф.

Система Point to point стоит довольно дорого, кроме того, для ее введения нужно привести в порядок законодательство. Вецтиранс заявил агентству, что введение новой системы может произойти в течение ближайших пяти лет.

В то же время, идея приобретения систем контроля проезда на красный сигнал светофора пока признана неактуальной. "Сейчас важнее контролировать большую скорость, с которой передвигаются водители, и снизить ее. К тому же мы не можем работать во всех направлениях одновременно", — заявил Вецтиранс. Сейчас на латвийских дорогах установлено 40 стационарных фоторадаров, в 2017 году планируется подключить еще 20, в 2018 году — еще 40.

Дистанционный радар контролирует среднюю скорость водителя на участке дороги длиной в несколько километров между двумя точками. Он призван контролировать внезапное замедление скорости перед фиксированными радарами и поощрять водителей к ответственному поведению на протяжении всей поездки. Обычно дистанционные радары устанавливаются на опасных участках дороги — на поворотах, спусках, перед мостами и тоннелями.