По просьбе партии "Единство" коалиция постановила на неделю отложить назначение нового директора Государственной канцелярии, свидетельствует сообщение председателя партии Андриса Пиебалгса в Twitter.

"Мы хотим услышать от выдвинутого премьер-министром кандидата концепцию реформ", — написал Пиебалгс.

"Единство" считает, что правильнее было бы объявить конкурс на эту должность, потому что только так можно сравнить самых лучших чиновников. Партия хочет слышать мнение Яниса Цитсковскиса об административной реформе, так как прежний руководитель Госканцелярии Мартиньш Криевиньш был очень активен в ее разработке.

На вопрос, поддержит ли "Единство" кандидатуру Цитсковскиса, Пиебалгс ответил, что не может "стопроцентно этого обещать", но гипотетический ответ положительный. "Мы знаем от министра внутренних дел, что он хороший чиновник и хорошо работал. Процесс, с моей точки зрения. должен быть другим, но, если глава правительства выбрал такой процесс, мы можем только Цитсковскиса послушать", — добавил Пиебалгс.

Ранее планировалось, что правительство 28 марта назначит директором Госканцелярии заместителя госсекретаря МВД Яниса Цитсковскиса.

С 21 марта предыдущий глава Госканцелярии Мартиньш Криевиньш не исполняет обязанности директора Госканцелярии: согласно официальному заявлению, он внезапно ушел в отставку "по обоюдному согласию сторон", при этом причины ухода не комментируются. Газета Latvijas avīze обращает внимание на то, что с уходом Криевиньша в лету канет и озвученный им недавно амбициозный план по сокращению госаппарата в Латвии, который мог привести к сокращению числа чиновников на 10%.

Премьер Марис Кучинскис объясняет прекращение трудовых отношений с Криевиньшем разницей в подходах к работе.

"Я не пеняю на грехи, но речь идет о том, что Госканцелярия — это аппарат, с которым мы планируем и реализуем задачи государства. Не может быть так, что шеф уехал, и без его разрешения люди не двигаются. Я за коллективную работу. Если команды нет, это надо решать", — приводит слова Кучинскиса LETA.

По его словам, уход Криевиньша не связан с разногласиями или невыполнением пожеланий премьера, а также не имеет отношения к конкурсу на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.