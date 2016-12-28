Трамваи, троллейбусы и автобусы 31 декабря и 1 января будут курсировать по графику выходного дня.

Для того чтобы рижанам и гостям столицы было удобнее добраться до мест проведения праздничных мероприятий и обратно, в ночь с 31 декабря на 1 января с 20.00 до 4.00 будут организованы дополнительные рейсы на трамвайных маршрутах номер 4, 5, 6, 7, 10 и 11, троллейбусных маршрутах номер 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27 и автобусных маршрутах 3, 11, 12, 23, 26, 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53.

Платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 31 декабря и 1 января можно будет использовать бесплатно, кроме подземной стоянки на улице Кр. Валдемара, 5а, где за парковку нужно будет платить согласно действующим тарифам.