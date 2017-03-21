Во вторник, 21 марта, правительство выделило еще 3,6 млн евро на компенсацию сверхурочных часов для работников структур МВД, в том числе для сотрудников Государственной полиции — 521 802 евро, Государственной пограничной службы — 3 152 808 евро, Государственного колледжа пограничной охраны — 17 965 евро.

Ранее сообщалось, что на эти цели в целом потребуется более 22 млн евро. Решение о выплате компенсации было принять правительством в ноябре прошлого года, учитывая приговор суда. Выплаты должны быть осуществлены в течение двух лет.

Напомним, что ранее рабочие часы, проведенные на службе и не включенные в общий график (например, обеденный перерыв, во время которого пожарные не могли покидать рабочее место), не оплачивались. Суд обязал МВД произвести перерасчет и оплатить неучтенные часы за последние два года.

По подсчетам МВД, на компенсацию могут претендовать несколько тысяч работников четырех подведомственных структур — Государственной полиции, Пожарно-спасательной службы, Пограничной охраны, а также работник мест заключения — которым в течение двух лет не оплачивались такие перерывы.