В 2021 году на перепись населения Латвии дополнительно потребуется 0,5 млн евро, проинформировали правительство представители Министерства экономики и Центрального статистического управления.

Ранее правительство приняло решение профинансировать перепись населения в 2021 году, для чего в бюджете был определен размер финансирования на долгосрочные нужды (2015-2023 гг) на общую сумму 2 462 915 евро.

Однако теперь выясняется, что для проведения переписи в 2021 году, всю необходимую информацию потребуется достать только из административных регистров, включая другие министерства и источники административных данных, потребуются дополнительные средства: МВД нуждается в сумме в 85 400 евро, Минюст — 456 300 евро. Эти суммы в МВД и Минюсте пока не получили.

Правительство решило, что вопрос по поводу необходимости дополнительного финансирования надо решить в процессе подготовки проекта госбюджета на 2018 год. Соответственно, этот вопрос будет включен в разработанную Минэкономики новую межотраслевую политическую инициативу "Подготовка и организация переписи населения 2021 года".

В Центральном статистическом управлении отмечают, что в отличие от предыдущих переписей населения, в 2021 году будет использоваться обобщенная информация административных источников и управления статистики. При этом решили полностью отказаться от опроса жителей по интернету и по местам их проживания. Таким методом сбора данных в 2011 году использовали в странах Скандинавии, Нидерландах, Австрии и Словении, а в 2021 году к ним присоединятся государства Балтии, Испания и Турция.

В управлении статистики также упомянули, что в 2017 году будет продолжена подготовка к переписи населения. Чтобы получить дополнительную информацию о межгосударственной миграции, в этом году начнется работа по подготовке данных к 2018-2019 гг.

В бюджете на долгосрочные нужды в период с 2015 по 2023 годы финансирование переписи населения запланировано в размере 2,7 млн евро. Чтобы выполнить все необходимое, управлению делами Гражданства и миграции дополнительно необходимы 85 000 евро, а государственной Земельной службе — 0,5 млн евро. До сих пор обоим учреждениям эти средства из госбюджета не предоставлены.