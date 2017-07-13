В четверг, 13 июля, утром на бульваре Калпака, напротив здания Генеральной прокуратуры, собралось около сотни человек: партия "Прогрессивные" проводит пикет с требованием отставки генпрокурора Латвии Эрика Калнмейерса.

Участники пикета держат в руках плакаты: "Kalnmeieram nav laika" и "Korupcija ir vēzis", время от времени доносятся призывы об отставке генпрокурора, а также идет сбор подписей за вотум недоверия Калнмейерсу.

Примерно через час активность снизилась, участники пикета начали потихоньку расходиться.

Порталу DELFI удалось поговорить с Дацей, которая живет вне Латвии, но приехала на родину в отпуск. Даце сказала, что ей не все равно, ее печалит то, что происходит вокруг "дело олигархов".

К пикетчикам присоединились представители Новой консервативной партии, депутаты Рижской думы, бывшие сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юрис Юрашс и Юта Стрике.

В завершении акции представитель пикетчиков передал Генеральной прокуратуре стилизованное заявление Калнмейерса об отставке, которое ему останется только подписать. Пикетчики напомнили, что работодателем генпрокурора является народ.

Пикет организовала партия "Прогрессивные", которая считает, что заявления генпрокурора по т. н. делу олигархов подтверждают незаинтересованность прокуратуры в раскрытии преступления, поэтому ее руководитель должен взять на себя за это ответственность.

Как сообщалось, подслушанные в гостинице "Ридзене" переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.