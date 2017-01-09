На должность государственного контролера пока выдвинута только кандидатура нынешнего главы Госконтроля Элиты Крумини, сообщили агентству LETA в Сейме.

Понедельник, 9 января, - последний день выдвижения кандидатов на эту должность.

Ранее семь депутатов комиссии по публичным расходам и ревизиям выдвинули кандидатуру Крумини на следующий срок, также ее кандидатуру выдвинуло оппозиционное Латвийское объединение регионов.

Поддержку Крумине выразил и президент Раймонд Вейонис, который отметил, что госконтролер должна продолжать начатую работу.

Срок полномочий Крумини истекает 23 января. Государственного контролера сроком на четыре года назначает на должность парламент, и один и тот же человек не может быть госконтролером более двух сроков подряд.