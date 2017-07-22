К 20.00 на этом участке в целом, с учетом результатов предыдущих голосований, проголосовало 1747 человек или 49,46% избирателей.

Как сообщалось, сегодня с 7.00 до 22.00 на 785-м избирательном участке Кекавского края проходят повторные выборы в местные самоуправления. К 12 часам дня на избирательный участок явилось 429 человек.

В течение трех дней, предшествовавших повторным выборам, на этом участке проголосовало 23,3% избирателей, что почти на 56% больше, чем в начале лета, свидетельствует информация, обобщенная Кекавской избирательной комиссией.

С просьбой отменить результаты выборов на этом участке в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) обратилась кандидат в депутаты от национального объединения VL-ТБ/ДННЛ Иева Арнте.

Чтобы преодолеть 5%-ный барьер, VL-ТБ/ДННЛ не хватило в Кекавском крае пяти голосов, однако, как информировала ЦИК Арнте, в ее распоряжении есть информация о том, что на 785-м участке при подсчете голосов оказалось на шесть бюллетеней больше, чем подписей избирателей.

Как указала кандидат, возможно, бюллетени были добавлены или члены избирательной комиссии забыли дать подписаться некоторым голосующим. В любом случае, по словам Арнте, Кекавская избирательная комиссия свою работу не проделала должным образом.

27 июня ЦИК на основе постановления Административного окружного суда официально объявила повторное голосование на муниципальных выборах на 785-м избирательном участке в Кекавском крае, назначив дату проведения на 22 июля.