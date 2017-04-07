Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) объявило открытый конкурс проектов в сфере переработки бытовых отходов, претендующих на получение софинансирования из фондов ЕС, сообщили агентству LETA его представители.

В первой очереди из Фонда сплочения ЕС для инвестирования доступно 7,624 млн евро (35% расходов проекта).

На получение этого софинансирования могут претендовать общества капитала. Финансирование предусмотрено на создание оборудования для переработки бытовых отходов и увеличение мощностей действующего перерабатывающего оборудования.

Начальные вложения в рамках проектов можно будет делать в такие материальные активы как производственные помещения, рабочие машины, транспортные средства, оборудование и оснащение.

Предполагается, что в результате осуществления мер по содействию переработке отходов будет переработано и регенерировано 59% количества бытовых отходов за соответствующий год.

Заявки проектов ЦАФД принимает до 6 июля 2017 года. Условия реализации проектов разработаны Министерством охраны среды и регионального развития.