На прошлой неделе от гриппа умерло еще два человека, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Таким образом, в этом сезоне умерло уже три человека. Как сообщили в ЦКПЗ, у них были сердечно-сосудистые, дыхательные, почечные и другие хронические заболевания.

На прошлой неделе в больницу с гриппом доставлено 52 человека. Большинство госпитализировано с гриппом, 10 человек — с пневмонией от гриппа. С начала сезон в больницах лежало уже 178 пациентов с гриппом.

На прошлой неделе в лаборатории Латвийского центра инфектологии было лабораторно подтверждено 76 вирусов типа А и 10 вирусов типа В.

Семейные врачи на прошлой неделе зарегистрировали 52 больных гриппом, что почти в четыре раз больше, чем неделей ранее.