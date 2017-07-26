Первые работы по реставрации проводились акционерным обществом Latvijas dzelzceļš — оно также проложило рельсы для вагона и установила рядом видеонаблюдение за историческим памятником. Затем надзор за состоянием вагона был передан Музею оккупации.

Теперь руководство музея хочет, чтобы решение о дальнейшем обслуживании памятного места приняли на совместном собрании с Latvijas dzelzceļš, Рижской думой и представителями железнодорожного проекта Rail Baltica. На данный момент стороны ждут ответа мэра Риги Нила Ушакова, сообщает издание.

14 июня 1941 года в Сибирь было депортировано около 16 тысяч жителей Латвии, в том числе латыши, русские, евреи, поляки. Среди депортированных было 3 700 детей в возрасте до 16 лет. В память этих событий в Риге ежегодно проходят минуты молчания у памятника Свободы, на станциях Шкиротава и Торнякалнс и концерты.