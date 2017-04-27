На реставрацию памятника Свободы нет денег, пишет газета "Latvijas Avīze". Сроки реставрационных работ подошли еще два года назад, а лето — последняя возможность успеть это сделать до мероприятий к 100-летию Латвийской Республики. Ни Рижская дума (РД), ни государство не выделили финансирования на запланированные работы.

За уход за памятником Свободы отвечает муниципальное Агентство рижских памятников, в стратегии работы которого до 2019 года значится реставрация памятника, но в утвержденном РД 14 марта плане работ агентства такой позиции нет, указывает газета.

В последний раз реставраторы занимались верхней частью памятника весной 2006 года — обновляли позолоты трех звезд. Теперь объема работ больше, а денег на них нет. В Агентстве рижских памятников сказали, что нужно около 200 000 евро.

По словам главного специалиста агентства по реставрации Иво Граудумса, нижняя часть памятника в хорошем состоянии — за ней ухаживают ежегодно, а сама фигура уже очень нуждается в чистке и новом защитном покрытии. В идеале это нужно было бы делать каждые пять лет, а прошло уже 11.

Глава отдела общественных памятников Агентства рижских памятников Марите Шенберга надеется на Министерство культуры, которое обычно выделяет нужные средства при посредничестве Госинспекции по защите памятников культуры, у которой есть для этого особая программа. Ранее из нее выделили средства на реставрацию Братского кладбища.

Однако представитель госинспекции Янис Асарис заявил, что объем программы по спасению памятников — 800 000 евро, и если отдать четверть этой суммы памятнику Свободы, то не хватит денег на остальные около 100 объектов по всей Латвии.

Запрос в Минкультуры о выделении почти 203 000 евро на реставрацию памятника Свободы был направлен еще в феврале, и в ответном письме министерство указало, что рассмотрение вопроса отложено до лета.