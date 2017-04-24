Напомним, что в Риге движение электрического трамвая впервые было запущено в 1901 году, тогда и перестали использовать конки. Рижский ретро-трамвай был построен полностью заново по старинным чертежам и фотографиям в 1982 году. В ретро-трамвае — 18 сидячих мест и 10 стоячих мест.

Ретро-трамвай в летний сезон курсирует по субботам, воскресениям и в праздничные дни. Маршруту — от ул. Аусекля через кольцо Радио в Межапарк и обратно.

Цены билета — 2 евро. Билеты продает вагоновожатый. Для детей в возрасте до 7 лет поездка бесплатна.