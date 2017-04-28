Чтобы добиться улучшения качества почвы, наземных и подземных вод, восстановить качество среды и устранить угрозу здоровью жителей, для продолжения санации Инчукалнских гудронных прудов из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) доступно более 24,8 млн евро, сообщили агентству LETA в Центральном агентстве финансов и договоров.

Агенство просит Государственную службу окружающей среды (ГСОС) подготовить заявку на проект, чтобы продолжать санацию, начатую в период планирования фондов ЕС 2007-2013 гг. Предусмотрено, что к концу 2023 года общая площадь восстановленной почвы составит 2,5 га.

Государственное софинансирование продолжения санации гудронных прудов составит 4,4 млн евро.

Гудронные пруды были созданы в 1960-х годах. Почти 30 лет туда сливали сернистый гудрон, который свозили с рижских химических предприятий. В общей сложности в двух открытых резервуарах находится около 50 000 кубометров смеси гудрона с песком. Дно прудов — песчаное, без изоляции. В результате, по данным Латвийского агентства среды, геологии и метрологии, в окрестностях произошло загрязнение грунтовых вод.

Санация гудронных прудов в Инчукалнсе — один из самых сложных в плане применяемых технологий проектов в области охраны окружающей среды не только в Латвии, но и в Европейском союзе. Проект предусматривает санацию южного и северного гудронных прудов. В обоих случаях глубина загрязнения достигла 70-90 метров.