Во вторник 15 августа в Риге состоится заседание латвийско–российской межправительственной комиссии (МПК), сообщили в Министерстве иностранных дел. Его возглавят министр сообщения Латвийской Республики Улдис Аугулис и министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

Межправительственная комиссия — двусторонний формат переговоров по решению важных вопросов практического сотрудничества. В ней работают четыре рабочие группы, занимающиеся вопросами экономического, гуманитарного, регионального сотрудничества и транспорта. Во время предстоящего заседания члены комиссии обсудят проделанную работу и возможности дальнейшего сотрудничества.

Предыдущее заседание МПК состоялось 21 ноября 2013 года в

Москве.

В понедельник 14 августа запланирована встреча премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса и сопредседателя МПК, министра транспорта России Максима Соколова, а также членов российской делегации.

Заседание МПК состоится 15 августа с 10.00 до 12.30 в Министерстве сообщения.