Предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) в этом году на содержание автодорог в зимний сезон выделено 30 млн евро, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" председатель правления LVC Янис Ланге.

Он напомнил автоводителям о необходимости сменить автопокрышки на зимние и выбирать соответствующие погодным условиям скорость движения и стиль езды.

В распоряжении LVC имеется более 600 единиц автодорожной техники для содержания дорог в порядке. Следить за состоянием автодорог и работой автодорожной техники на дорогах можно на сайте LVC.

Выделенное на содержание автодорог предстоящей зимой финансирование примерно равно финансированию за последние три года — около 30 млн евро. Прогнозировать, будет ли этого достаточно, Ланге пока не стал.

Подробнее проинформировать о содержании автодорог в предстоящий зимний сезон планируется на сегодняшней пресс-конференции в Риге.