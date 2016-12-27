На ул. Кр. Барона из-за повреждения инженерно-технических коммуникаций образовался провал под брусчаткой, сообщила представитель департамента сообщения Уна Ахуна-Озола.

Представители департамента, обследовав место аварии, констатировали, что причина провала — размыв, который возник из-за поломки сетей. В ближайшее время причины аварии будут устранены.

Департамент сообщил, что на ул. Барона были проведены работы по восстановлению покрытия, в которые не входила перестройка и замена коммуникаций. Поэтому напрямую с работами по восстановлению покрытия данная поломка не связана.

В социальной сети Facebook жители Риги сообщают, что на ул. Барона под и между плитками размыт песок, и под велополосой местами образовались ямы глубиной 30-50 см, над которыми брусчатка "висит в воздухе".

Ремонтные работы на ул. Барона завершились 10 октября, а затем в течение месяца устранялись возникшие дефекты. Строители получили за работу на 7000 меньше, чем предусматривалось договором. Дефекты были устранены в гарантийный срок на средства подрядчика.