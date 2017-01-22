Созданием так называемых "карманов" для парковки Рижская дума планирует разгрузить в микрорайонах внутренние дворы многоквартирных домов от паркующегося транспорта. Будут ли жители оставлять свои машины на новых стоянках — пока неясно.

В начале прошлого года в столичном самоуправлении пришли к выводу, что 30 процентам рижан удобно оставлять машины во дворах многоквартирных домов. Но 70 процентам горожан не нравится, что под окнами их квартир стоят десятки машин. В 2016 году мэр Риги Нил Ушаков пообещал, что на главных улицах микрорайонов на участках земли, принадлежащих самоуправлению, будут созданы муниципальные парковки. Обещанные работы интенсивно начнутся в этом году.

По словам начальника Управления строительства и содержания транспортных сооружений Департамента сообщения Рижской думы Эдмунда Валпетерса, "в этом году почти во всех микрорайонах мы начнем строительство стоянок вдоль красных линий. Три конкурса уже завершились, или заключены договора, но впереди — еще 11 объектов, по которым также будут проведены конкурсы и, возможно, эти работы будут выполнять другие предприятия".

Валпетерс добавил, что в этом году по итогам первой очереди парковкой будут обеспечены 400-450 автомобилей, и будет объявлен конкурс на проектирование следующих очередей.

В этом году новые парковки планируется оборудовать на улицах Илукстес, Улброкас, Рушону, Валдекю, Эбелмуйжас и Даммес, на бульваре Анниньмуйжас. Кроме того, так называемые "карманы" ближайшим летом построят на улице Золитудес, вдоль которой располагаются крупные массивы многоквартирных домов.

По словам представителя предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Санты Валюмы, "часто возникают сомнения, что те, кто паркуется в конкретном дворе, там вообще живут. Часто жильцы принимают решение о введении ограничений на парковку внутри двора".

В этом году инвестиции на развитие инфраструктуры внутриквартальных улиц и подъездных путей из бюджета Рижской думы составят четыре миллиона евро.