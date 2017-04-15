В прошлом году в Риге на оказание услуг социального ухода по месту жительства было израсходовано почти 9,3 млн евро, свидетельствует отчет департамента благосостояния Рижской думы за 2016 год.

Социальный уход по месту жительства включают в себя такие услуги как уход на дому, доставка горячих обедов на дом, "кнопка безопасности", сопровождающий ассистент. В 2016 году эти услуги были оказаны 8151 человеку, в 2015 году — 7457 лицам на общую сумму почти 9 млн евро.

Услуги ухода на дому на общую сумму 8,9 млн евро в прошлом году были оказаны 7966 лицам, горячие обеды на дом на общую сумму 249,07 тыс. евро были доставлены 326 лицам, услугу "кнопка безопасности" на общую сумму 85,394 тыс. евро получили 504 человека, услугу сопровождающего ассистента на общую сумму 1163 евро — 29 человек.