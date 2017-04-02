В теплый воскресный день многие рижане решили отправиться в Юрмалу, в результате чего перед пропускным пунктом у Лиелупского моста также образовался затор на несколько километров. С 1 апреля в Юрмале вновь действует пропускной режим.
На въезде в Юрмалу образовался транспортный затор
Foto: DELFI Aculiecinieks
На Вентспилсском шоссе из=за ремонтных работ возле моста через Лиелупе образовался многокилометровый транспортный затор, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC). Водителям нужно считаться с тем, что для проезда по этому участку потребуется дополнительное время.
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