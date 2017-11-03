Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) во главе с вице-мэром столицы Андрисом Америксом намерена в следующем году стартовать на выборах в Сейм, но не в сотрудничестве со своим давним партнером — "Согласием". Как рассказал Америкс в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, ЧСР планирует найти новых партнеров среди региональных партий.

"У нас есть интерес, чтобы наши представители работали в Сейме", — пояснил Америкс, однако не стал раскрывать карты относительно возможных будущих партнеров ЧСР.

В субботу, 4 ноября, состоится съезд ЧСР, на котором проанализируют итоги муниципальных выборов в Риге, а также примут решение об участии в выборах в Сейм.

ЧСР на съезде намерена представить "Открытый план действий для Риги на 2017-2021 годы", в который включены конкретные задачи по развитию столицы на ближайшие четыре года.

Съезд партии состоится в Малой гильдии в 10.00.