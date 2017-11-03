"У нас есть интерес, чтобы наши представители работали в Сейме", — пояснил Америкс, однако не стал раскрывать карты относительно возможных будущих партнеров ЧСР.
В субботу, 4 ноября, состоится съезд ЧСР, на котором проанализируют итоги муниципальных выборов в Риге, а также примут решение об участии в выборах в Сейм.
ЧСР на съезде намерена представить "Открытый план действий для Риги на 2017-2021 годы", в который включены конкретные задачи по развитию столицы на ближайшие четыре года.
Съезд партии состоится в Малой гильдии в 10.00.