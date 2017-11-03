Представители Национального объединения и Альянса регионов в думе Балдонского края призвали сместить с должности главу самоуправления Андрея Пожарнова ("Честь служить нашей Латвии"). Соответствующее прошение подписали шесть депутатов из 15.

Как отмечает LETA, для того, чтобы уволить Пожарнова, достаточно восьми голосов, шесть из которых уже обеспечены.

Как заявила депутат думы Балдонского края Карина Путниня (Альянс регионов), на данный момент муниципалитет "не соблюдает принципы хорошего управления, а также принимаются решения, противоречащие букве закона "О самоуправлениях". При этом определенности насчет того, кто мог бы занять место Пожарнова, у авторов инициативы нет.

Партия "Честь служить нашей Латвии" баллотировалась на выборах в 15 самоуправлениях и получила в общей сложности 11 депутатских мест. Сейчас в ее рядах насчитывается более 600 членов, объединенных в 16 региональных отделениях. Ряды партии пополняются новыми членами, в ближайшее время планируется учредить ее новые региональные отделения.

"Мы полны решимости стартовать на следующих выборах Сейма и ведем переговоры с несколькими партиями — нашими потенциальными партнерами. Я считаю, "Честь служить нашей Латвии" должна идти на парламентские выборы вместе с еще какой-то партией, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер. Этот вопрос пока открыт", — сказал Пожарнов.