Национальное объединение Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ в качестве потенциальных кандидатов на должность мэра Риги рассматривает депутатов Сейма Романа Наудиньша и Рихарда Колса и депутата Рижской думы Байбу Броку, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Брока была лидером списка Национального объединения в Риге и на предыдущих муниципальных выборах. Она была избрана в думу, где нацблок работает в оппозиции. Позже Брока стала министром юстиции в правительстве Лаймдоты Страуюмы, но после того как Бюро по защите Сатверсме отказалось предоставить ей допуск к государственной тайне, была вынуждена подать в отставку и восстановила мандат депутата Рижской думы.

Наудиньш в настоящее время является депутатом Сейма, председателем народно-хозяйственной комиссии. Колс работает в комиссии по европейским делам, а также является заместителем председателя комиссии по иностранным делам.

Кандидатом на пост на пост председателя Рижской думы от "Согласия" будет нынешний мэр города Нил Ушаков. "Единство" выдвинуло на пост председателя Рижской думы депутата Сейма Вилниса Кирсиса. Союз "зеленых" и крестьян пока не договорился об общем кандидате в мэры. "Зеленые" выдвинули на этот пост председателя правления партии Эдгара Таварса.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня.