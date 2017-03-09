Национальное объединение Visu Latvijai-ТБ/ДННЛ, узнав, что на должность нового посла Латвии в России, возможно, планируют выдвинуть нынешнего генинспектора Министерства иностранных дел Мариса Риекстиньша, выразило свое возмущение. Нацблок считает кандидатуру Риекстиньша неприемлемой.

Как пишет nra.lv, националы ссылаются на то, что в ходе событий в Крыму Риекстиньш, будучи послом НАТО, "не выразил достаточно строгой позиции насчет действий России", а также на тот факт, что до восстановления независимости Латвии политик состоял в рядах комсомола.

Как отмечает издание, юридических инструментов для вмешательства в процедуру выбора нового посла у политических партий нет. Глава комиссии по иностранным делам Сейма Ояр Калниньш ("Единство") подчеркнул, что информация о кандидатуре Риекстиньша — неофициальная, так как по закону потенциальных претендентов разглашать нельзя. Однако в целом об этом политике и дипломате он отозвался очень хорошо.

"Я очень уважаю его как дипломата и патриота. Он был госсекретарем, когда я был послом", — напомнил политик. "Разве вообще депутаты могут дискутировать по этому вопросу, который рассматривался на закрытом заседании и не является решенным?", — возмутился Калниньш.

Ранее о том, что на должность посла Латвии в России планируют выдвинуть нынешнего генинспектора Министерства иностранных дел Мариса Риекстиньша, сообщила 2 марта передача LTV "Panorāma".

Ранее Риекстиньш возглавлял МИД, а также был послом Латвии в США и НАТО.

Нынешний посол Латвии в России Астра Курме продолжит работу в ОАЭ.