Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) может поддержать предложение депутата Андрея Юдина принять закон об обнародовании материалов "дела олигархов", "Единство" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) еще обсудят эту идею.

Председатель парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня сказала агентству LETA, что, если Юдин выдвинет свое предложение, оно будет рассмотрено на заседании фракции. Предложение новаторское, и надо оценить, не нанесет ли принятие соответствующего закона ущерб правовым принципам. Кроме того, идею раскритиковал премьер-министр Марис Кучинскис.

Глава фракции СЗК Аугуст Бригманис, говоря о предложении Юдина, высказался, что, "чем дальше в лес, тем больше дров, и чем дальше идем, тем оригинальнее исполнение". Когда предложение Юдина будет сформулировано, фракция его обсудит.

При этом, по словам Бригманиса, он "концептуально открыт" для гласности, также он допускает, что идею можно расширить, то есть обнародовать материалы и других громких дел, например, "Крайбанка" и "Parex". Поэтому необходима последовательность, ясные рамки и критерии.

ВЛ-ТБ/ДННЛ поддержало бы такой законопроект и готово сотрудничать в его разработке, сказал сопредседатель партии Гайдис Берзиньш.