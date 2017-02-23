Как заявила в интервью агентству LETA кандидат в мэры Риги от ВЛ-ТБ/ДННЛ Байба Брока, социальная поддержка должна носить индивидуальный характер. "Иногда людям остро нужна финансовая помощь самоуправления, но формальные критерии ее не допускают", — сказала она.

Партия считает, что местами в детских садах должны быть обеспечены все дети. Также рижане недовольны доступностью медицинских услуг. "Как показала ситуация в Рижском роддоме, нужно срочно решать вопросы зарплаты в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения", — сказала Брока.

ВЛ-ТБ/ДННЛ считает также, что в Риге нужно увеличить доступность учреждений социального ухода и количество социальных работников. Молодым специалистам, которые нужны Риге, следует обеспечивать служебные квартиры.

По мнению ВЛ-ТБ/ДННЛ, нечестно также, что бесплатный проезд в рижском общественном транспорте полагается только неработающим пенсионерам.