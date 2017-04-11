Что касается Парка Победы, то по словам стремящейся занять место Нила Ушакова ("Согласие") Броки, националы "выступят за честное отображение истории на этой территории", а также "восстановят Парк Победы" в рамках своего стремления "сделать Ригу латышской", сообщает LETA.

Лидер Нацблока Райвис Дзинтарс подчеркнул, что общим девизом его партии на грядущих муниципальных выборах будет "Латышская Рига к столетию Латвии".

"Рига не автономный округ, а столица", — подчеркнул Дзинтарс, пообещав сделать город "столицей латышей всего мира" уже к следующему году.

Что касается исторической роли Парка Победы, то первым шагом Нацблока по "восстановлению парка в том виде, в каком он находился в период между двумя мировыми войнами" может стать развешивание по всей Риге плакатов с целью разъяснить населению, какая интерпретация исторических событий является истинной. "У парка совсем другое значение, нежели сейчас, и об этом нужно известить жителей", — пояснил по этому поводу глава фракции Нацблока в Рижской думе Дайнис Лоцис.

Также кандидат в мэры Байба Брока в случае своего избрания пообещала финансовую поддержку любительским художественным кружкам, участникам Праздника песни, национальным обществам и негосударственным организациям.