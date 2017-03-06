Национальное объединение Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ призвало изменить нормативные акты так, чтобы иностранцам в Латвии платили не менее средней заработной платы (в прошлом году она составляла 859 евро до уплаты налогов). По мнению националов, это нужно для того, чтобы готовые работать за небольшие деньги приезжие не создавали конкуренцию местным работникам.

Свою идею Нацблок передал на рассмотрение правящей коалиции.

Сопредседатель партии Гайдис Берзиньш пояснил, что на данный момент МВД предлагает идею о том, что прибывшим на заработки в Латвию иностранцам бизнесмены должны обеспечить достойную среднюю зарплату, принятую в этом секторе. Однако Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ требует ужесточить идею, указав, что зарплата "не местных" не должна быть меньше средней зарплаты по стране.

Ранее парламентская фракция Нацблока объявила, что в ближайшее время предложит поправки к закону, согласно которым должностные лица государства или самоуправлений, повторно наказанные за несоблюдение языковых норм, могут на время отстраняться от должности.

Инициаторы поправок не скрывают, что разработать их заставило поведение председателя Рижской думы Нила Ушакова ("Согласие"). Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал мэра Риги на 140 евро за общение в социальных сетях от имени самоуправления на иностранных языках — русском и английском. Ушаков не только это наказание обжаловал, но и посвятил центру уничижительные комментарии и карикатуры в интернете. Пока по этому делу еще продолжается судопроизводство, ЦГЯ начал новое дело об административном нарушении в отношении Ушакова за то, что он общался со школьниками в День теней на русском языке.

"Публично демонстрируемое Нилом Ушаковым вызывающее и пренебрежительное отношение к нормам государственного языка и решениям ЦГЯ вынуждает нас сделать вывод, что с нынешними нормами что-то не в порядке. Нарушители закона о государственном языке фактически отделываются без штрафа или символической платой", — заявил сопредседатель нацобъединения Райвис Дзинтарс.